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Президент Украины Петр Порошенко внесет в Раду законопроект о реинтеграции Донбасса в среду, 4 октября. Об этом заявила первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко.  

«Более 50 депутатов из разных фракций собрались на неформальную минскую платформу, где в режиме свободных дебатов дискутировались три вопроса. Первое: перспективы введения миротворческой миссии ООН на оккупированный Донбасс. Второе: философия и концепция законопроекта о реинтеграции оккупированных территорий и восстановлении территориальной целостности, который Президент Украины внесет в парламент уже 4 октября. Третье: стратегия и тактика Украины в контексте активизации попыток РФ обвинить Киев в невыполнении политической части Минских договоренностей», - написала она в Facebook.

По словам Геращенко, оживленная дискуссия и обмен мнениями состоялись относительно концепции и философии законопроекта, который будет внесен Президентом.

«Над проектом работали эксперты СНБО, советники главы государства, привлекались депутаты, было несколько десятков версий, проводились тщательные консультации с нашими европейскими и американскими партнерами, которые с уважением отнеслись к украинской позиции относительно четкого определения статуса временно оккупированных Россией территорий и определения самой страны-оккупанта, также законодательного закреплении другой терминологии, гармонизирующей нынешнее украинское законодательство, международное законодательство и существующее положение вещей в Донбассе, где происходит ползучая аннексия украинской территории Россией», - сообщила она.

Но ключевое, по словам Геращенко, это философия закона: это возвращение, а не отторжение территорий, не отказ от них, как некоторые предлагают.  

«В это время в Интернете публикуются какие-то фейковые законопроекты, которые Президент никого не уполномочивал публиковать, кстати. Странная тактика «Самопомочи» - вбрасывать не свои тексты, к которым они не имеют никакого отношения, и которые их никто не уполномочивал обнародовать. Но это такое. В законопроектах Порошенко будут определенные важные и неожиданные моменты, что позволит усилить нашу дипломатическую позицию, направленную на сохранение санкций против РФ, и их поддержание – это будет тест для ВР», - отметила первый вице-спикер.

Она отметила, что после официального внесения Президентом законопроекта депутаты еще раз соберутся в рамках платформы, чтобы детально пройтись по новеллам и сблизить позиции парламента.

Напомним, накануне, 3 октября, вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид опубликовала одну из версий законопроекта о реинтеграции оккупированных районов Донбасса.
ForUm

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