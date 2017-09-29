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Россия помогает пророссийским боевикам на Донбассе продавать на международных рынках угля с захваченных украинских шахт.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заместителя министра экономики РФ Сергея Назарова.

Она это делает якобы для того, чтобы террористы могли выплачивать пенсии и покрывать другие социальные нужды жителей оккупированных территорий на Востоке Украины, передает Экономическая правда.

По словам чиновника, боевики присылают в Россию около миллиона тонн угля ежемесячно через захваченный россиянами участок украинской границы. Краденый украинский уголь Москва реэкспортирует в третьи страны через свои морские порты.

Назаров сказал изданию, что полученные деньги идут якобы на поддержку 4 миллионов жителей оккупированных территорий Донбасса.

Таким образом, чиновник подтвердил обвинения со стороны Украины в том, что Россия налаживает торговые связи для своих боевиков.

«Они решают все свои проблемы с социальной инфраструктурой, бюджетом и пенсиями», - сказал Назаров, добавив, что он наблюдает за «проектами в транспортном, торговом, энергетическом, налоговом и финансовом секторах» пророссийских боевиков.

Как сообщалось, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука считает, что в случае наличия доказательств вывоза угля с месторождений на территории ОРДЛО к России это может стать поводом для подачи исков в международные суды.
ForUm

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