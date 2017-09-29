В городе Барлинек в Польше владелец магазина Bimex Ежи Битель повесил табличку, призывающую проверять каждого гражданина Украины на кассе. Фото с табличкой быстро распространилось по соцсетям, передает 112 Украина.

«Каждый гражданин Украины после выхода из кассового аппарата будет проверен», - написано на польском и украинском языках.

Центр мониторинга расистского и ксенофобского поведения в срочном порядке поинформировал о ситуации прокуратуру, омбудсмена и посольство Украины в Польше, сообщается на его странице в Facebook.

Владелец магазина объяснил, что поставил табличку после того, как гражданин Украины украл две сумки продуктов.

Надпись, по просьбе владельца, перевели украинцы, работающие в магазине.

«На самом деле она (табличка, - ред.) висела сутки, но ее уже сняли. Я сказал сделать ее под влиянием импульса, слишком быстро. Не таким должно было быть содержание таблички. Искренне извиняюсь перед всеми, кто чувствует себя оскорбленным. Таблички с таким содержанием не может быть», - сказал он.

Ежи Битель добавил, что табличка с подобной надписью висела там в течение 30 лет «и никогда не было никаких жалоб». По словам владельца, табличка «не должна быть обращена к украинцам, а только перевести надпись на украинский язык».

Центр по мониторингу расового и ксенофобского поведения написал, что «это скандальный случай дискриминации лиц в связи с их национальностью». В организации заверили, что приложат все усилия, чтобы лица, ответственные за установление таблички, и лица, заставившие поместить на нее угрозы, понесут уголовную ответственность.