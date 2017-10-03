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Движение первых пассажирских поездов в обход Украины по участку железной дороги Журавка - Миллерово начнется с 15 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД).

«В связи с вводом в эксплуатацию участка Журавка - Сохрановка - Боченково с 15 ноября изменится маршрут следования пассажирских поездов из Москвы в Кисловодск, Анапу, Назрань, Адлер, Новороссийск, из Санкт-Петербурга в Адлер, а также в обратном направлении. Это первая часть пассажирских поездов, которые впервые пойдут по новому участку, не заходя на территорию Украины, до этого были пущены только грузовые поезда», - сказали в пресс-службе ЮВЖД.

20 сентября РЖД сообщила о запуске регулярного движения грузовых поездов в рамках тестовой эксплуатации на линии Журавка - Миллерово в Воронежской и Ростовской областях в обход Украины.
ForUm

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