Верховная Рада приняла за основу проект закона «О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и другие законодательные акты», сообщает информационное управление Аппарата ВРУ.
За соответствующий проект закона №6232 проголосовали 253 народных депутата.
Законопроектом предлагается изложить в новой редакции Хозяйственный, Гражданский процессуальный кодекс, Кодекс административного судопроизводства Украины, внести изменения в Уголовный процессуальный кодекс и более 25 других законодательных актов.
Внесение изменений будет способствовать преодолению процессуальных проблем, препятствующих эффективной судебной защите в Украине, совершенствованию принципов судопроизводства (состязательности, диспозитивности, пропорциональности) и процессуальных механизмов (рассмотрение дел, предотвращение злоупотребления правами, внедрение «электронного суда» и т.п.).
Законопроект принят с учетом предложения комитета по вопросам правовой политики и правосудия.
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