В зоне обслуживания «Киевэнерго» на сегодня только 52% жилых домов готовы к отопительному сезону, сообщает пресс-служба компании.

«Это означает, что они должным образом выполнили требования по подготовке оборудования теплопунктов и домовых сетей к подаче теплоносителя», – говорится в сообщении.

В «Киевэнерго» подчеркнули, что лучшая динамика подготовки к зиме среди столичных заведений соцсферы: акты готовности получили 69% лечебных учреждений, 76%детсадов, 73% школ.

«До начала отопительного сезона осталось не так много времени. Важно всем звеньям процесса теплоснабжения работать слаженно и на единый результат – качественное теплоснабжение конечного клиента. Выполнение всех требований акта готовности здания к зиме поможет минимизировать теплопотери и недогрев в квартирах киевлян вследствие нарушений работы домовых систем теплоснабжения. Это - зона ответственности ЖЭО, балансодержателей зданий. Со своей стороны, «Киевэнерго» на 96% подготовило сети и оборудование к подаче теплоносителя, чтобы с как можно более низким уровнем аварийности провести отопительный сезон в Киеве», – отметил директор СОП «Киевские тепловые сети» ПАО Сергей Шовгеля.

«К балансодержателям жилых домов «Киевэнерго» обратилось с требованием ускорить подготовку оборудования и теплосистем к зиме. Ведь только после этого «Киевэнерго» имеет право выдать акт готовности дома к отопительному сезону, – сказано в сообщении.

Напомним, ранее вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко заявил, что общее состояние подготовки к отопительному сезону – 95,6%.