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Генпрокуратура завершила завершено досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению бывшего заместителя министра промышленной политики Украины – председателя Агентства по вопросам оборонно-промышленного комплекса и его сообщников – двух сыновей в завладении в течение 2010 года государственными средствами в особо крупных размерах на общую сумму 1,5 млн долларов (в то время эквивалент 11,8 млн грн). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В связи с неустановлением местонахождения всех подозреваемых еще в 2013 году объявили в розыск, в связи с чем органом предварительного расследования по решениям следственных судей Печерского районного суда Киева получено разрешение на осуществление процедуры специального (заочного) досудебного расследования в отношении этих подозреваемых.

Действия бывшего чиновника квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц и в особо крупных размерах), и его сообщников – по ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 УК Украины (пособничество в совершении указанного преступления), по которой предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Утвержденный прокурором в соответствии с требованиями ст. 291 УПК Украины обвинительный акт с реестром материалов досудебного расследования направлен в суд для рассмотрения по существу.
ForUm

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