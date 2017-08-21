Генсек баварской партии ХСС Андреас Шоер раскритиковал выдвижение Герхарда Шредера на должность независимого директора российской компании «Роснефть», которая находится под действием европейских санкций

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Bild.

Шоер считает, что экс-канцлер ФРГ смешивает личные интересы с политикой.

«Бывший канцлер Шредер делает из себя российского наемника. Его вовлеченность в дела компании «Роснефть» неприятно попахивает, здесь смешиваются частные экономические интересы с политикой», - заявил Шоер.

Сам экс-канцлер заявил, что будет претендовать на эту должность. «Я буду баллотироваться, несмотря на всю критику, которую я считаю несправедливой», - заявил Шредер в интервью швейцарской газете Blick. Свою заработную плату независимого директора в случае утверждения в должности он оценивает примерно в 350 тыс. долларов США (298 тыс. евро).

Нынешний лидер немецких эсдеков Мартин Шульц тоже выступил против этого шага - как ожидается, такое назначение дополнительно уменьшает шансы СДРГ на победу в парламентских выборах.