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Городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко заявляет, что убитому депутату Черкасского городского совета Михаилу Бинусову, которого недавно назначили исполняющим обязанности начальника Департамента жилищно-коммунального хозяйства горсовета, открыто угрожал его предшественник. Об этом мэр сказал журналистам

«Ему (Бинусову. – Ред.) открыто угрожали. Руководитель департамента (жилищно-коммунального хозяйства), который сейчас на больничном, открыто угрожал. Убить госслужащего такого уровня, убить руководителя областной организации политической силы «УКРОП», убить депутата Черкасского горсовета - это просто наглое убийство», - отметил мэр, сообщает УНИАН.

В Черкассах в связи с убийством Бинусова объявили день траура.

Как ранее сообщал ForUm,  28 сентября в Черкассах неизвестные из автомата расстерялили заместителя начальника департамента жилищно-коммунального комплекса Черкасского городского совета, главу черкасской областной организации «УКРОП», депутата горсовета Михаила Бинусова. 
ForUm

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