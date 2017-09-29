В четверг, 28 сентября, в Черкассах неизвестные из автомата расстерялили заместителя начальника департамента жилищно-коммунального комплекса Черкасского городского совета, главу черкасской областной организации «УКРОП», депутата горсовета Михаила Бинусова. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь партии Евгения Кравчук.



По ее словам, это произошло между 22 и 23 часами возле гаражей в районе Луначарского.

«По предварительной информации, преступники совершили более 20 выстрелов из автомата Калашникова», – подчеркнула Кравчук.

Она напомнила, что Бинусов был назначен исполняющим обязанности начальника департамента ЖКХ Черкасского горсовета в сентябре этого года.