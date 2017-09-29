Сегодня примерно в 20-30 км от Хмельницкого в районе поворота на город Красилов упал военный самолет Л-39. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на информацию чиновника Хмельницкой ОГА.

Как сообщил агентству источник в Хмельницкой ОГА, при падении самолета погибли двое пилотов.

По его данным, речь идет об учебно-боевом самолете Л-39.

На место происшествия выехали спасатели, а также руководство воинской части, базирующейся в Староконстантинове Хмельницкой области.

Проводятся следственно-оперативные действия. Подробности чрезвычайного происшествия устанавливаются.