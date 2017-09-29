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Офицеры, охранявших склад боеприпасов для ракет «Точка-У», в состоянии алкогольного опьянения, будут привлечены к ответственности, сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

«В соответствии с приказом начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженных сил Украины, главное управление Военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины проводит расследование подполковников П. и Г., в отношении которых 28.09.17 составлены протоколы об административном правонарушении по ч. 3 ст. 172.20 КоАП «Распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или употребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов военнослужащими при исполнении обязанностей военной службы или появления таких лиц на территории военной части», – говорится в сообщении.

Отмечается, что указанные военнослужащие считаются такими, которые выполняли обязанности военной службы и совершили военное административном правонарушении.

По результатам служебного расследования будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

В Генштабе подчеркнули, что на время проведения расследования вышеупомянутых должностных лиц, относящихся к командному составу воинской части, отстранили от исполнения служебных обязанностей. Должностные лица, действия или бездействие которых способствовали совершению правонарушения, будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

Напомним, правоохранители задержали двух офицеров, охранявших склад боеприпасов для ракет «Точка-У», в нетрезвом состоянии. 
ForUm

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