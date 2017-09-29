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Федеральная служба безопасности РФ задержала в оккупированном Симферополе двух россиян, которых обвиняют в шпионаже в пользу Украины, сообщается на сайте ведомства.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в г. Симферополе задержаны граждане Российской Федерации Сухоносова Анна Станиславовна и Долгополов Дмитрий Александрович. Последний проходит военную службу на территории Республики Крым. Указанные лица собирали и передавали спецслужбам Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности частей и соединений Черноморского флота», – говорится в сообщении. 

Отмечается, что ФСБ возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 275 УК России «Государственная измена». Ведется следствие.

 
ForUm

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