Украинская сборная на международных соревнованиях «Игры непокоренных» по состоянию на 29 сентября завоевала в борьбе 3 золотых, 2 серебряных и 2 бронзовых медали.

Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

«Украинская сборная по состоянию на 29 сентября уже завоевала в борьбе 3 золотых, 2 серебряных и 2 бронзовых медали. Окончательная информация о достижении наших спортсменов станет известна в субботу, 30 сентября», - сказал он, сообщает Укринформ.

Официальный представитель напомнил, что с 21 по 30 сентября украинские ветераны и военнослужащие, которые получили ранения или заболевания во время или в результате выполнения служебных обязанностей, соревнуются на масштабных международных соревнованиях «Игры непокоренных» - Invictus Games в Торонто.

Национальная сборная Украины «Игры непокоренных» возвращается в Киев 2 октября, добавил Гуцуляк.