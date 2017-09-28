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В рейтинге стран по уровню экономической свободы Украина заняла 149 место из 159 возможных.

Об этом свидетельствуют данные доклада «Экономическая свобода в мире: ежегодный отчет-2017» Института Фрайзера.

Лидером индекса стал Гонконг, второе место занял Сингапур, на третьем месте оказалась Новая Зеландия, сообщает «Экономическая правда».

Четвертое и пятое места в рейтинге занимают Швейцария и Ирландия.

Украина заняла 11 место с конца.

Список из десяти стран, которые замыкают рейтинг, выглядит следующим образом: Иран, Чад, Мьянма, Сирия, Ливия, Аргентина, Алжир, Конго, Центральноафриканская Республика и Венесуэла.

Отметим, что Россия в рейтинге занимает 100 место, Азербайджан - 114, Молдова - 102, Казахстан - 66, Польша - 51, Болгария - 48, Армения - 29, Румыния - 20, Грузия - 8.

Также стоит отметить, что доклад составлен на основе данных 2015 года - последний год, доступный для сравнения данных.

Напомним, в рейтинге стран по уровню экономической свободы, составленном исследовательской организацией Heritage Foundation, Украина упала с 162 на 166 место.
ForUm

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