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Принятие в Украине пенсионной реформы, которая соответствует целям программы сотрудничества с Международным валютным фондом, включающей сокращение дефицита Пенсионного фонда, критически важно для четвертого пересмотра программы и выделения Украине пятого транша. Об этом заявил заместитель главы департамента коммуникаций МВФ Уильям Мюррей на брифинге в Вашингтоне.

«Мы находимся в тесном контакте с властями по поводу пенсионной реформы. Ее имплементация является критически важным условием четвертого пересмотра программы МВФ и Украины. Мы призываем власти и парламент обеспечить соответствие принимаемого пенсионного закона целям реформы, которые были проработаны с МВФ и Всемирным банком», - сказал Мюррей, сообщает УНИАН.

По словам представителя МВФ, Фонд готов в случае необходимости сотрудничать с украинскими властями для оценки соответствия законопроекта о пенсионной реформе целям программы.

«Мы и сейчас готовы плотно сотрудничать с властями по любым возможным ревизиям законопроекта, которые могут потребоваться для соответствия целям реформы», - подчеркнул Мюррей.

Напомним, 13 июля Верховная Рада Украины приняла в первом чтении правительственный проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий (№6614)». За соответствующее решение проголосовали 282 народных депутата.

Всемирный банк и Международный валютный фонд недовольны доработанным проектом пенсионной реформы.
ForUm

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