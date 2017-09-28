Участие в открытии в Марселе фейкового представительства террористической организации «ДНР» приняли маргинальные французские политики и эксперты, которые финансируются Кремлем. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

«СБУ хорошо известны личности пяти французских граждан, которые присутствовали на «церемонии открытия центра «ДНР» в Марселе», - говорится в сообщении.

«Председатель центра» Хубер Файяр вместе с «единомышленниками» Кристианом Борелли и Кристиан Пуйоль прибыли в «ДНР» летом 2017 года через территорию России.

«В Москве они, в частности, встретились с предательницей Украины Наталией Поклонской, актрисой «home-video». В оккупированном Донецке «делегация» подписала соглашение об открытии «центра» с так называемой и.о. министра иностранных дел «ДНР» Никаноровой», - сообщили в СБУ.

На открытии «представительства» также присутствовал президент объединения «Моя страна Франция» Жак Клостерман, который посещал ОРДЛО еще в 2016 году, когда его структура входила в «Национальный фронт». Перед выборами 2017 это объединение было исключено из коалиции Марин Ле Пен.

Пятый «почетный гость» открытия «центра» Ксавье Моро – французский аналитик и военный эксперт. За последнее время неоднократно озвучивал тезисы, выгодные кремлевской пропаганде, и организовывал публичные мероприятия за деньги российских спецслужб.

Сегодня после публичного заявления министра иностранных дел Украины Павла Климкина об открытии в Марселе фейковых «центра ДНР» французский МИД официально обратился в правоохранительные органы страны проверить законность открытия на территории Франции представительства террористической организации.