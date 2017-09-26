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Facebook будет заблокирован в России, если не исполнит требования закона о хранении персональных данных, заявил журналистам глава Роскомнадзора Александр Жаров.

«Закон обязателен для всех, и поэтому сомнений нет — в любом случае мы либо добьемся того, чтобы закон был исполнен, либо компания прекратит работу на территории России, как, к сожалению, произошло с LinkedIn. Тут исключений нет», — сказал Жаров.

Он отметил, что Роскомнадзор «прекрасно осознает», что Facebook очень популярен в России.

«С другой стороны, мы понимаем, что это не уникальный сервис, есть и другие социальные сети. Поэтому мы будем добиваться, чтобы 242-й закон компанией Facebook был соблюден», — добавил Жаров, сообщает РИА Новости.

По его словам, соцсеть продолжает отвечать ведомству, что изучает варианты выполнения закона.

«Официальных писем к нам от них не поступало. У нас в планах проверок по этому направлению до конца 2017 года Facebook нет, а в 2018 году подумаем», — заключил глава Роскомнадзора.

Позже советник президента РФ по Интернету Герман Клименко уточнил, что из этих слов не следует, что Facebook заблокируют в следующем году.

«Понимаю, что из утверждения, что на 2017 год проверка Facebook не запланирована, можно вывести новостной повод про закрытие соцсети в 2018 году. На самом деле, это два совершенно разных события, и в планах коллег из Роскомнадзора закрытия Facebook нет. Я звонил и спрашивал», — сказал Клименко.

Закон о персональных данных обязывает хранить личные данные россиян на территории страны. Сайты нарушителей закона Роскомнадзор вносит в специальный реестр и в случае отказа устранить нарушение — блокирует. Так, в прошлом году ведомство заблокировало социальную сеть LinkedIn. 
ForUm

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