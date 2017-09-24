также в разделеПроисшествия
СМИ: В Германии в приюте для беженцев убили украинца 24
Под Киевом от взрыва гранаты погиб военный, три человека ранены 34
АТО: 18 обстрелов за сутки, один военный погиб 28
Непогода обесточила в Украине 130 населенных пунктов 37
В Донецке подорвали авто «министра доходов и сборов «ДНР» 139
В Греции в авиакатастрофе погибли двое украинцев 68
За сутки в зоне АТО 27 обстрелов, ранен один военный 20
В Одессе неизвестные бросили гранату в окно жилого дома 50
Пожар на складе боеприпасов под Мариуполем ликвидирован 87
Полиция допускает умышленный поджог склада боеприпасов под Мариуполем 143
На Харьковщине произошел масштабный лесной пожар 69
Пожар на складе боеприпасов: значительных повреждений не зафиксировано 232
Взрывы на горящем складе боеприпасов прекратились 1151
На Донетчине загорелся склад боеприпасов 1898
С начала года на Донбассе погибли 68 мирных жителей 23
Аномальный град побил окна и машины на Житомирщине 2716
В Днипре сгорел ресторан 95
Молния убила курсанта на Черниговщине 78

Во Львове 32 человека госпитализированы с пищевым отравлением после употребления копченой рыбы. Об этом сообщает Zaxid.net, ссылаясь на слова главного эпидемиолога Львовской области Натальи Тимко.

По ее словам, количество пострадавших в результате пищевого отравления стремительно растет. В областной клинической больнице находится 30 человек, еще двое – в больнице Пустомит. Среди заболевших – пятеро детей. Во всех состояние приближается к тяжелому.  

У пациентов диагностировали острую кишечную инфекцию. Известно, что все пострадавшие ели горячую копченую рыбу, купленную на рынке «Привокзальный» во Львове. Как сообщили в Госпродпотребслужбы – продавец товара накануне купила 25 кг замороженной рыбы и в домашних условиях ее закоптила.

Принимать пациентов в инфекционной больнице начали еще с пятницы.

«Все пациенты поступали в состоянии средней тяжести, близкому к тяжелому. Все жаловались на повышение температуры тела, тошноту, рвоту, боль в животе, жидкий стул, общую слабость», - рассказал заместитель главного врача Игорь Берник.

По данному факту открыто уголовное производство по статье 325 ч.1 УК - нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений.

Санкция статьи предусматривает штраф 1700 грн или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

20
Теги