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Правительство намерено провести осовременивание пенсий с 1 октября 2017 года, даже если Верховная Рада примет пенсионную реформу позднее этого срока, сообщил в эфире одного из телеканалов вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

«Мы обещали, что с 1 октября состоится осовременивание пенсий. И я хочу сказать, что даже если Верховная Рада примет это решение в середине октября, мы проведем осовременивание с 1 октября, у нас есть все возможности сделать перерасчет следующим образом. Поэтому мы выполним и собственные обещания, и решения Верховной Рады. Я надеюсь, что все-таки народные депутаты Украины конструктивно используют следующую неделю, и уже первая неделя октября даст нам положительный результат», - сказал вице-премьер-министр, сообщает УНИАН.

Он добавил, что было бы целесообразно на следующей неделе собраться еще раз Комитету по вопросам социальной политики, пройтись по всем поправкам, пригласить на Комитет представителей всех фракций, представителей экспертной среды, Всемирного банка, Международного валютного банка, чтобы выйти на согласованное решение.

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что искусственное затягивание работы Верховной Рады Украины в вопросе принятия пенсионной реформы – это преступление против народа и миллионов украинских пенсионеров.  
ForUm

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