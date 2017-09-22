Журналист Роман Скрыпин и президент Всеукраинского объединения работодателей легкой промышленности «Укрлегпром», владелец компании Текстиль-Контакт Александр Соколовский говорили о судьбе малого и среднего бизнеса в Украине. Наша редакция приводит главные цитаты из этой беседы.

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О печальной встрече крупного бизнеса с Порошенко



«Смысл этой встречи был, но выводы у меня довольно печальные. Из трех с половиной часов большую часть говорилось не об экономике, не о развитии страны, не о «Плане Маршала» для Украины… Говорилось о том, что нам мешает работать, а не о том, как мы будем развиваться», - рассказал Соколовский.



По его словам, большая часть вопросов касалась того, что бизнес беспокоят «маски-шоу» и бесконечные проверки, хотя не отсутствие подобного беспредела влияет на инвестиционную привлекательность страны.



«Нам нужно рассказывать инвесторам, почему к нам должны прийти. Должно быть конкурентное преимущество. Не придут к нам потому, что нет беспредела со стороны силовиков», - отметил бизнесмен.



Необходимость налоговой реформы



На вопрос журналиста, почему в Украине нет фондовых рынков, Соколовский ответил следующее: «Наши предприятия не являются открытыми обществами, которые показывают прибыль инвесторам. Они должны работать «в белую», иначе никто не купит их акции. Поэтому у нас никогда не будет фондовой биржи, пока не будет проведена налоговая реформа. Иначе мы угробим свою страну».



Возможны ли благоприятные условия для бизнеса в Украине?

«К сожалению, сегодня все бизнесмены «на крючке». И если бы власть хотела и наполнить бюджет и дать людям спокойно работать, зачеркнув то, что было, для этого есть «Налоговая амнистия» или «Налоговый компромисс». Чтобы люди могли легализовать свои доходы не под уголовными делами. Нам нужно думать, как удержать бизнесменов в нашей стране, как сделать так, чтобы здесь очередь стояла из инвесторов. Это можно сделать легко и просто - просто сделать лучше, чем у соседей», - подытожил Соколовский.