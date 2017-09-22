Мостиский районный суд Львовской продолжает рассмотрение административного дела в отношении незаконного пересечения украинской границы экс-губернатором Одесской Саакашвили.

Сам Саакашвили на судебное заседание не пришел, а его интересы представляют адвокаты, сообщает ВВС Украина.

Вместо этого он планирует посетить Черкассы 22 сентября.

Первое заседание по этому делу прошло 18 сентября, однако рассмотрение дела было перенесено.

На заседании 22 сентября суд заслушивает свидетелей и просматривает видео событий на пункте пропуска «Шегини» 10 сентября.

По обвинению в незаконном пересечении границы Саакашвили грозит штраф от 1700 до 3400 гривен или административный арест на 15 суток.

Напомним, 10 сентября экс-глава Одесской ОГА Михаила Саакашвили перешел границу с Польшей на украинской стороне ПП «Шегини».

Его сторонники прорвали оцепление украинских силовиков. Они взяли в плотное кольцо политика, а также депутатов и общественных деятелей, которые его сопровождали, и буквально «внесли» их на территорию Украины.

По данному факту полиция внесла в ЕРДР сведения по признакам преступления по ст.332 «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины». Позже уголовное производство начали расследовать еще по одной статье – части 2 статьи 342 (сопротивление сотруднику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей, члену общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащему при исполнении этими лицами возложенных на них обязанностей по охране общественного порядка).

Вместе с Саакашвили границу незаконно пересекли 5 народных депутатов и бывший глава СБУ Валентин Наливайченко.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко пообещал привлечь к уголовной ответственности организаторов незаконного пересечения границы.