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Украинская сторона готова передать на обмен боевикам 313 человек. Об этом сообщила на брифинге первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.

Она напомнила, что 20 сентября в Минске Трехсторонняя контактная группа вновь обсуждала вопрос о пленных. «Нам удалось установить 88 наших заложников из 144-х - где они находятся», - сказала Геращенко, сообщает УНИАН.

По ее словам, украинская сторона готова передать «на освобождение 313 человек», которых позволяет передать украинское законодательство, для освобождения украинских заложников.

Напомним, ранее украинская сторона в гуманитарной подгруппе в Минские в присутствии представителей ОБСЕ подтвердила готовность к обмену 87 украинцев на 309 боевиков. 
ForUm

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