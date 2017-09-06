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Украинская сторона в гуманитарной подгруппе в присутствии представителей ОБСЕ подтвердила готовность к обмену 87 украинцев на 309 боевиков. Об этом на своей странице в Facebook сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.

«В присутствии ОБСЕ подтвердили переданное на днях предложение о немедленном освобождении заложников, мы требуем освободить 87 украинцев, чье местонахождение нами установлено. Украинская сторона в рамках компромисса готова освободить 309 человек, лишь бы освободить наших. Важно, что ОРДЛО уже не отрицает содержание 87 украинцев из списка 144, мы тяжело находим информацию о каждом и боремся за их включение в списки», – отметила она.

Геращенко подчеркнула, что украинская сторона четко стоит на позиции, что из списка требований ОРДЛО должны быть исключены все те, кто не имеет никакого отношения к войне на Донбассе. «Ждем ответа на наши официальные компромиссные предложения, которые полностью базируются на Минских соглашениях. Камень преткновения: это требование освободить криминалитет и террористов, которые не подпадают под действия минских сделок, так это неприемлемо», – сообщила она.

Напомним, по состоянию на 2 сентября в заложниках боевиков находились 144 украинца. 
ForUm

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