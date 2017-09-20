Предприятия и организации, которые не выполняют предписания Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, должны останавливаться. Такое мнение высказал вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.

«Предприятия и организации, которые не выполняют предписания от ГосЧС Украины, должны останавливаться! Предложил правительству подготовить протокольное поручение, и вынести это решение на комиссию регионального штаба по техногенных ситуаций. Такое решение необходимо – трагедия в одесском детском лагере «Виктория» это доказала. Есть случаи, когда в течение полгода-год, предписания от ГосЧС по результатам плановых и внеплановых проверок не выполняются», - написал министр в Facebook.

По его словам, в лагере «Виктория» такое предписание было выдано в июне 2017 года, и до 23 сентября ничего не было выполнено.

«Поэтому, должны разработать порядок, согласно которому комиссионно будет приниматься решение об остановке предприятий при нарушениях, которые могут привести к потерям», - заявил Зубко.