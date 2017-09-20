Решение американского Сената о предоставлении $ 500 млн не решит проблем украинской армии, но заставит работать Будапештский меморандум.

Сенат США одобрил в понедельник исторический документ – проект «Закона о бюджете США на нужды национальной безопасности 2018», которым предусмотрено выделение Украине $ 500 млн на оборону. Самым большим сюрпризом в нем должна была стать графа о предоставлении американских противотанковых комплексов FGM-148 Javelin, на которые украинская армия надеется три года. О высокой вероятности этого накануне даже писал авторитетный The Wall Street Journal. Поддержал интригу и Президент Петр Порошенко, который в понедельник анонсировал получения Украиной этих комплексов. Но на следующий день глава государства был более сдержанным. Сообщив на своей странице в Facebook о положительном решении Сената США о помощи в $ 500 млн, Порошенко ограничился общими словами: Вашингтон предоставит Киеву летальное вооружение. Идет ли речь именно о Javelin – Президент не уточнил. Вместо этого Порошенко обратил внимание на другое: «... впервые на законодательном уровне Украины предлагается предоставить радиолокационные средства противовоздушной обороны и наблюдения за надводной ситуацией; военно-морские противоминные средства; корабли прибрежного действия и береговой охраны».

Противотанковые средства – один из самых актуальных типов вооружения, которого ожидает украинская армия. Это подтвердили директор Центра исследований армии конверсии и разоружения Валентин Бадрак и директор военных программ Центра им. Разумкова Николай Сунгуровский. Однако сегодняшнее «молчание» Президента указывает на одно – пакет военной помощи США, скорее всего, не будет включать известные и долгожданные «Джавелины». Ни в этом году, ни в следующем Киев их не увидит. Почему в этом не стоит искать «зрады»?

Javelin – американский переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК). Первый серийный комплекс третьего поколения, предназначенный для поражения бронетехники и целей, летящих на низкой высоте на малой скорости (вертолеты, беспилотники, прочее). Дает возможность поражения цели сверху (где наименьшая толщина брони). Экспортная стоимость комплекса, по разным оценкам, составляет $ 170 - 250 тыс. Украина имеет свои аналоги, но наши комплексы имеют принципиальное отличие: Javelin – это самонаводящаяся система, работающая по принципу «прицелился, выстрелил и забыл», а украинский «Корсар» требует сопровождения ракеты до момента попадания в цель. В любом случае, украинские ПТРК – «Корсар» и «Стугна» - не спасают ситуацию: поставки не успевают за потребностями, а цены также кусаются.

По словам Валентина Бадрака, «Джавелины», особенно на подвижной базе (могут быть установлены на американские джипы Hummer), дают существенное преимущество над врагом. «Самая большая проблема на фронте – скорость обратной реакции на атаку, когда вражеский танк выходит на позицию, уходит от одной до полутора минут, чтобы контратаковать, - объясняет эксперт. - Как только мы получим (с помощью Javelin - ред.) возможность мгновенно контратаковать, у российских руководителей в Кремле и на Донбассе изменится риторика». Об этом ранее говорил и Петр Порошенко – летальное оружие «значительно повысит цену» для российского агрессора и помешает ему перейти к наступательным действиям.

На фоне длительных ожиданий Украины и переговоров с США, определенным компромиссом со стороны Соединенных Штатов могут выглядеть поставки аналогов российского противотанкового гранатомета РПГ-7. Соответствующий контракт реализуется вне рамок государственной помощи США Украине. О нем можно узнать из ресурса importgenius.com, отслеживающего внешнеэкономические сделки. Согласно данным этого сайта, можно сделать выводы, что американская частная фирма AirTronic USA весной-летом этого года продала госкомпании «Спецтехноэкспорт» модернизированную версию российского противотанкового реактивного гранатомета РПГ-7 в количестве 100 единиц. AirTronic USA запустила серийное производство этого оружия, которое выглядит как РПГ-7, год назад. Гранатомет изготовлен из современного материала, что снижает массу. Для стрельбы используются гранаты РПГ-7, но компания разрабатывает и собственные управляемые гранаты (с увеличенной дальностью).

Конечно, даже улучшенную копию советского РПГ-7 с США не стоит сравнивать с Javelin.

Почему американцы вряд ли решатся поставлять украинцам высокоэффективное оружие, на днях объясняла «Голоса Америки» старший советник и директор программы России и Евразии в «Центре стратегических и международных исследований» (Вашингтон) Оля Оликер. По ее словам, разумная политика США заключалась бы в предоставлении значительного оборонного пакета (радары, приборы радиокоммуникации, бронированные автомобили), но без «Джавелинов». Этим Вашингтон поддержал Киев и одновременно послал сигнал России: «Мы можем с уважением относиться к проводимой вами красной линии, потому что мы не хотим создавать опасность для Украины (или воевать за нее), но мы поддерживаем Киев».

Даже если США пошли именно этим путем, Валентин Бадрак призывает обратить внимание на другое. По его словам, решение о предоставлении 500 млн долларов на самом деле трудно переоценить. Ведь выделение такой суммы на оборону Украины приближает наше государство к узкому кругу партнеров США – реципиентов американской помощи. Таких как Израиль, который ежегодно получает от США более 1 млрд долларов или Иордания с помощью от американцев на сумму более полумиллиарда. Более того, законодательный акт США о выделении помощи Украине, по мнению эксперта, фактически реанимирует печально Будапештский меморандум.

Военный эксперт обращает внимание на эволюцию отношений Киева и Вашингтона, которая состоялась с начала года. Тогда, сразу после инаугурации президента США Дональда Трампа, Украина оказалась в компании стран, которые могли рассчитывать только на военную помощь в виде кредитов. И за короткое время официальный Киев оказался в другом списке – основном. Сегодня нам предлагают не кредит, а финансовую помощь в размере полумиллиарда долларов. Сумма, которая демонстрирует существенное изменение взглядов в Вашингтоне в отношении Украины. В противоположность значительно более сдержанной политике времен Барака Обамы, когда Украина нуждалась, но не получила должной помощи от США, как подписанта Будапештского меморандума (гарантировал Украине территориальную целостность со стороны трех стран – США, Великобритании и России – за отказ от ядерного оружия).

«Это решение (Сената США о предоставлении военной помощи) – добрая весть и очень важный психологический сигнал другим партнерам Украины, в первую очередь, странам ЕС. Оно «разгерметизируют» Украину и даст шанс стать реципиентом современных технологий. Решительность американцев должна снять настороженность европейцев, которые в вопросах помощи Украине с опаской оглядываются на реакцию России, - уверен Бадрак. - Ведь до сих пор в Европе существует негласный запрет на продажу Украине комплектующих – радиоэлектроники, элементной базы для систем противовоздушной обороны, радаров и другого».

Бадрак надеется, что первой следами США должна пойти Великобритания, которая также была подписантом Будапештского меморандума и гарантировала Украине территориальную целостность, а впоследствии к ним должны присоединиться Франция, Германия и Италия... Страны, которые по словам эксперта, до сих пор сохраняют лояльность к Кремлю.

Как указано выше, в сообщении о предоставлении Украине помощи речь идет о поставках «радиолокационных средств противовоздушной обороны и наблюдения за надводной ситуацией; военно-морских противоминных средств; кораблей прибрежного действия и береговой охраны». Николай Сунгуровский не видит системности в этом списке. По его мнению, трудно понять, по какому принципу он формировался, и учитывались ли первоочередные потребности украинской армии. Со своей стороны, Валентин Бадрак положительно оценил перспективу усиления Военно-морских сил Украины за счет США, о чем говорится в документе. Поскольку действия РФ по закрытию Керченского пролива могут привести не только к блокированию товарооборота в морских портах Украины, но и несет военную угрозу для портовых Мариуполя и Бердянска.

Стоит отметить, что решение Сената еще не дает стопроцентной гарантии предоставления Украине заявленной помощи. Сейчас идет процесс согласования проекта «Закона о бюджете США на нужды национальной безопасности 2018» между Сенатом и Палатой представителей. После компромисса, проект будет отправлен на подпись президенту США. Вряд ли это будет быстрым процессом. В прошлом году закон об оборонном бюджете одобрили только в декабре.

Насколько важным для Украины будет решение о предоставлении полумиллиардной помощи, свидетельствует суетливая реакция Кремля. Пуск ракетного комплекса «Искандер-М» (способен нести ядерный заряд) на российском полигоне «Капустин Яр», который состоялся накануне, а также внеплановое заседание военно-промышленной комиссии в Москве с участием президента РФ Владимира Путина (состоялось во вторник) является своеобразным ответом на прорыв в украинско-американских отношениях. Кремль не имеет линейного ответа и не рассчитывал на положительную для Украины повестку дня в Вашингтоне, уверен Бадрак, россияне делали все, чтобы помешать этому. Показательный пример – информационная «утка» в американских СМИ о том, что Украина помогала ядерной программе КНДР ракетными технологиями. Ту же цель имело и заявление Путина, которой якобы согласился на введение миротворцев на Донбасс (на своих, невыгодных Украине условиях).