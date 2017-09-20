Правоохранители задержали 3 человек, среди которых и депутат Миргородского городского совета, по подозрению в убийстве депутата от ВО «Свобода» Олега Супруненко.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на пресс-секретаря Национальной полиции Ярослава Тракало.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержана преступная группа, члены которой обоснованно подозреваются в разбойном нападении с причинением тяжких телесных повреждений, повлекших смерть депутата Миргородского городского совета Олега Супруненко», - сказал он.

Тракало подчеркнул, что в настоящее время задержаны 3 человека.

«Среди подозреваемых фигурирует один из местных депутатов Миргородского городского совета. Члены группы дали показания о своей причастности в совершении разбойного нападения», - сказал представитель Нацполиции.

Он не смог назвать фамилию депутата.

«Сегодня в суде им будет объявлено подозрение по признакам ч. 4 ст. 187 (Разбой, совершенный организованной группой, или соединенный с причинением тяжких телесных повреждений) и ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) УК и будет избрана мера пресечения», - сказал Тракало.

Как сообщал ForUm, сегодня лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что депутат Миргородского горсовета от РПЛ Хачатур Хачатрян задержан за убийство его коллеги-депутата от ВО «Свобода» Олега Супруненко.