Депутата Миргородского горсовета от Радикальной партии Ляшко Хачатура Хачатряна задержали за убийство его коллеги-депутата от ВО «Свобода» Олега Супруненко.

Об этом сообщил лидер партии Олег Ляшко.

«Мне стало известно, что депутата Миргородского городского совета от РПЛ Хачатура Хачатряна задержали по обвинению в убийстве его коллеги-депутата от ВО «Свобода» Олега Супруненко», - написал он в Facebook.

Супруненко 26 дней боролся за жизнь в реанимации после жестокого нападения и умер 7 августа.

«Пока обстоятельства уголовного дела мне до конца не известны. Но в отличие от Тимошенко, которая до последнего покрывала и оправдывала своего убийцу Лозинского, я неоднократно заявлял, что ни при каких обстоятельствах не буду прикрывать преступников, если они виноваты. Поэтому я требую от Хачатура Хачатряна сложить мандат и предстать перед правосудием», - заявил Ляшко.