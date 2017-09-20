В результате конфликта между митингующими и правоохранителями у здания Одесского горсовета за медицинской помощью обратились 20 сотрудников полиции и 16 бойцов Национальной гвардии Украины. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Одесской области.
По факту конфликта начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, возле здания Одесского горсовета, куда пытались прорваться участники митинга, произошла драка.
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