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В результате конфликта между митингующими и правоохранителями у здания Одесского горсовета за медицинской помощью обратились 20 сотрудников полиции и 16 бойцов Национальной гвардии Украины. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Одесской области.

По факту конфликта начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.  

Напомним, возле здания Одесского горсовета, куда пытались прорваться участники митинга, произошла драка.

 
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