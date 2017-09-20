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Возле здания Одесского горсовета, куда пытались прорваться участники митинга, произошла драка.

Как сообщает 112 Украина, в связи с инцидентом в работе сессии объявлен перерыв.

Около 11:00 на Думской площади зажгли фальшфейеры и скандировали «Труханов геть!».

Позже полиция применила газ и задержала нескольких активистов.

Сообщается, что пострадали несколько человек.

«Сейчас ситуация напряженная. Произошли столкновения между правоохранителями и протестующими. Они прибегли к хулиганским действиям, у некоторых из них есть пиротехника, некоторые агрессивно настроены, применяют файеры. Правоохранители контролируют ситуацию и принимают меры для охраны порядка», - сообщил советник главы Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк.
ForUm

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