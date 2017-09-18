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Фракции «Оппозиционного блока» и «Батькивщины» в Верховной Раде не будут голосовать за проекты пенсионной и медицинской реформ.

Об этом заявили главы этих фракций на заседании согласительного совета, сообщает Укринформ.

«Мы проанализировали эти законопроекты, и наша фракция не поддержит эти варианты, которые внесены правительством, по многим причинам», - сказал сопредседатель фракции «Оппозиционный блок» Юрий Бойко.

В свою очередь, глава фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко отметила, что фракция пыталась отделить в пенсионной реформе вопрос увеличения пенсии от других положений проекта, которые, по мнению фракции, являются нецелесообразными, но безрезультатно.

«Фракция не будет голосовать ни за пенсионную, ни за медицинскую реформы», - отметила она.

В Верховной Раде в 14:00 началась презентация окончательного текста законопроекта пенсионной реформы ко второму чтению с участием министра социальной политики Андрея Ревы, председателя профильного комитета ВР Людмилы Денисовой, а также всех заинтересованных сторон.

 
ForUm

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