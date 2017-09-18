также в разделеЭкономика
Кабмин предлагает повысить акциз на сигареты до европейского уровня 11
НБУ прогнозирует в 2018 году инфляцию в 6% и рост ВВП до 3% 13
В Украине хотят увеличить расходы на охрану чиновников 21
В Кабмине назвали дороги, которые отремонтируют в следующем году 27
Валовой внешний долг Украины вырос на $1,2 миллиарда 20
В бюджете-2018 заложен курс гривни 30,1 за доллар 104
Украина выступает за пересмотр условий торговли с Евросоюзом 187
В 2018 году минималка вырастет до 3723 гривен 56
Обнародован проект госбюджета-2018 с дефицитом в 78 миллиардов 36
Гройсман обещает снизить цену на мясо, но ограничения экспорта не будет 70
Кабмин проводит верификацию формулы цены на газ для населения 171
Коболев: Siemens отказался поставлять оборудование Украине из-за РФ 97
Кабмин одобрил проект госбюджета-2018 52
В ЕС назвали приоритетом сохранение транзита газа через Украину 39
МВФ о земельной реформе: это не должно продолжаться 25 лет 170
США ввели санкции против двух украинских авиакомпаний 151
В МВФ назвали условия получения Украиной пятого транша 187
Дефицит внешней торговли товарами вырос почти в 3 раза 76

Иностранные инвесторы завершили процесс размещения украинских суверенных бондов на $3 млрд.

Об этом заявил в понедельник Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с украинской диаспорой в Нью-Йорке, сообщает Укринформ.

«Только что мне сообщили: размещение украинских суверенных бондов завершено», - отметил Президент.

Он уточнил, что общая сумма составляет 3 млрд долл. «Это фантастически», - констатировал Порошенко.

По его словам, «это является ярким свидетельством, что весь мир сегодня деньгами голосует за веру в Украину и за эффективность наших реформ».

 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

17
Теги