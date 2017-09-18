Иностранные инвесторы завершили процесс размещения украинских суверенных бондов на $3 млрд.
Об этом заявил в понедельник Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с украинской диаспорой в Нью-Йорке, сообщает Укринформ.
«Только что мне сообщили: размещение украинских суверенных бондов завершено», - отметил Президент.
Он уточнил, что общая сумма составляет 3 млрд долл. «Это фантастически», - констатировал Порошенко.
По его словам, «это является ярким свидетельством, что весь мир сегодня деньгами голосует за веру в Украину и за эффективность наших реформ».
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