Иностранные инвесторы завершили процесс размещения украинских суверенных бондов на $3 млрд.

Об этом заявил в понедельник Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с украинской диаспорой в Нью-Йорке, сообщает Укринформ.

«Только что мне сообщили: размещение украинских суверенных бондов завершено», - отметил Президент.

Он уточнил, что общая сумма составляет 3 млрд долл. «Это фантастически», - констатировал Порошенко.

По его словам, «это является ярким свидетельством, что весь мир сегодня деньгами голосует за веру в Украину и за эффективность наших реформ».