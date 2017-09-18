17-18 сентября в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра), из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 478 населенных пунктов в 6 областях Украины. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Так, в Хмельницкой области обесточены 187 населенных пунктов, Тернопольской – 114, Черновицкой – 73, Ивано-Франковской – 70, Закарпатская – 33 и Днепропетровской – 1.

В Черновцах повреждена металлическая кровля торгового центра на площади около 500 м2, в с. Стебни Путильского района повреждены шиферные покрытия общеобразовательной школы на площади около 20 м2, повалено около 52 деревьев, из-за порывов линий электропередач частично остались без электроснабжения 4 района (Путильский, Выжницкий, Сторожинецкий и Заставненский).

В Закарпатской области в Раховском и Тячевском районах повалено около 20 деревьев, в пгт Ясиня повреждена кровля больницы на площади около 50 м2 и частично кровли трех частных домов.

По предварительным данным жертв и пострадавших нет.