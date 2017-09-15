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Служба безопасности Украины отрицает информацию о якобы прослушивании экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили, сообщает пресс-центр СБУ. 

«СБ Украины опровергает безосновательные обвинения Саакашвили относительно попытки якобы его «прослушивания» сотрудниками спецслужбы», – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что СБУ работает исключительно в правовом поле украинского законодательства и не осуществляет подобных процессуальных действий без решения суда за гражданами, какой бы статус они сегодня не имели.

Ранее Саакашвили заявил, что власти пытаются следить за ним и записывать его личную жизнь на камеры.
ForUm

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