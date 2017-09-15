Самопровозглашенные «ДНР» и «ЛНР» могут с 2019 года не получить «гуманитарной поддержки» от РФ — эти ресурсы пустят на финансирование оккупированного Крыма и Калининградской области. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

Отмечается, что поручение Минфину России «исключить из проекта федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов в полном объеме расходы на оказание в 2019–2020 годах гуманитарной поддержки отдельным территориям» было дано по итогам совещания у вице-премьера Дмитрия Козака 1 сентября (у РБК есть копия протокола, его подлинность подтвердили два федеральных чиновника).

В открытых документах по российскому бюджету (законы о бюджете и сопроводительные материалы к ним, отчеты казначейства об исполнении бюджета, материалы Минфина, Счетной палаты) издание не нашло формулировки «гуманитарная поддержка отдельных территорий» или похожей на нее. По словам федерального чиновника и двух источников РБК, близких к Кремлю, за этой формулировкой, вероятнее всего, стоит помощь самопровозглашенным республикам Донбасса.



«Когда раньше обсуждался вопрос у Суркова [помощник президента Владислав Сурков], как легализовать помощь Донбассу без уточнения названия конкретных республик, все думали, как сделать процесс более-менее прозрачным, но без упоминания ЛДНР. Сошлись именно на этой формулировке, которую предложил Сурков», — вспоминает один из собеседников РБК.



Минфин РФ в ответ на запрос издания отказался от комментариев, как и представитель Козака. «Минфин не комментирует это», — сообщила пресс-служба ведомства. Пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова отказалась от комментариев, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на запрос. От представителей «ДНР» и «ЛНР» Дениса Пушилина и Владислава Дейнего получить комментарии тоже не удалось — на запросы и звонки журналистов они не ответили.