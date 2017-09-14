На столичной Борщаговке в здании аптеки возле рынка «Колибрис» произошел пожар, сообщает пресс-служба ГосЧС.

Отмечается, что 14 сентября в 17:24 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в отдельно стоящем одноэтажном здании аптеки на ул. Леся Курбаса возник пожар. Приблизительная площадь пожара составляет около 2000 кв.м.

В 18:25 пожар локализован. К тушению пожара привлечены 54 человека личного состава и 11 единиц техники. Жертв и пострадавших нет.