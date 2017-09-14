На пляж в американском штате Техас выбросило неизвестное существо, сообщила фотограф и ученый-натуралист Прити Дисай.
«ОК, тwitter-биологи, напишите, что это такое. Находится на пляже в Техасе, штат Техас», – написала она в соцсети.
Okay, biology twitter, what the heck is this?? Found on a beach in Texas City, TX. #wildlifeid pic.twitter.com/9IUuuL65qh— Preeti Desai🌿 (@preetalina) 6 сентября 2017 г.
На фотографии зафиксировано существо без глаз и с рядом острых зубов.
В комментариях предположили, что, вероятно, это рыба, особый вид угрей.
Изданию Daily Mail Дисай сказала, что животное было выброшено на побережье США ураганом «Харви».
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