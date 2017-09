На пляж в американском штате Техас выбросило неизвестное существо, сообщила фотограф и ученый-натуралист Прити Дисай.

«ОК, тwitter-биологи, напишите, что это такое. Находится на пляже в Техасе, штат Техас», – написала она в соцсети.

Okay, biology twitter, what the heck is this?? Found on a beach in Texas City, TX. #wildlifeid pic.twitter.com/9IUuuL65qh