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На пляж в американском штате Техас выбросило неизвестное существо,  сообщила фотограф и ученый-натуралист Прити Дисай.

«ОК, тwitter-биологи, напишите, что это такое. Находится на пляже в Техасе, штат Техас», – написала она в соцсети.

 


 

На фотографии зафиксировано существо без глаз и с рядом острых зубов.

В комментариях предположили, что, вероятно, это рыба, особый вид угрей.

Изданию Daily Mail Дисай сказала, что животное было выброшено на побережье США ураганом «Харви».

 
ForUm

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