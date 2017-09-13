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В Киеве разоблачили на взятке заместителя начальника одного из департаментов ОАО «Укрзализныця», сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что чиновник при «поддержке» недавнего топ-менеджмента «Укрзализныци» требовал 300 тысяч долларов за решение вопроса о назначении на руководящую должность в одном из филиалов общества. Сотрудники СБУ задокументировали, что в качестве предоплаты кандидату было предложено передать 70 тысяч долларов.

Оперативники спецслужбы задержали чиновника в одном из киевских ресторанов во время получения всей суммы первого «транша».

Открыто уголовное производство по ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

Разоблачение чиновника произошло с помощью Департамента безопасности «Укрзализныци».

«Новое руководство общества оказывает всестороннюю поддержку правоохранительным органам в расследовании других возможных эпизодов противоправной деятельности задержанного», - резюмировали в СБУ.
ForUm

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