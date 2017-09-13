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Кабинет Министров Украины в ходе заседания 13 сентября поручил Министерству иностранных дел Украины и Службе безопасности Украины внести Российскую Федерацию в список стран миграционного риска до 30 сентября.

Так, на заседании был принят план выполнения указа Президента «Об усилении контроля за въездом в Украину, выездом из Украины иностранцев и лиц без гражданства, соблюдения ими правил пребывания на территории Украины», сообщает 112 Украина

Предполагается, что МИД и СБУ должны обеспечить обновление списка стран миграционного риска, в частности включив в него Россию. 

Напомним, 1 сентября Президент Петр Порошенко подписал указ о введении в действие решение СНБО, согласно которому с 1 января 2018 года граждан из стран, представляющих риски для Украины, будут пропускать только по биометрическим паспортам, у тех, у кого их нет, должны быть зафиксированы биометрические данные.
ForUm

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