Подтверждена гибель из-за урагана «Ирма» 18 человек на юго-востоке США и ещё 43 человек на островах в Карибском море, сообщает Укринформ.

«Из-за урагана «Ирма» по состоянию на вечер вторника, 12 сентября, подтверждена гибель 18 человек на юго-востоке США и еще 43 человек на островах в Карибском море. На курортных островах Флорида-Кис уничтожено или повреждено 90 процентов всех жилых домов. Жители островов постепенно возвращаются домой», - говорится в сообщении.

Отмечается, что около 5,8 миллиона домов во Флориде и соседних штатах остаются без электричества. Ранее эта цифра составляла 7,4 миллиона. Нехватка электроснабжения препятствует работе важных объектов инфраструктуры, в частности больниц. Поскольку кондиционеры не работают, а значительное количество деревьев выкорчевал ураган, жители Флориды страдают от жары.

Утром во вторник, 12 сентября, «Ирма» утратила статус урагана. Скорость ветра заметно уменьшилась, когда ураган добрался до северных границ Флориды.

Напомним, ураган «Ирма» разрушил два острова.