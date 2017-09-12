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Президент США Дональд Трамп стал дедушкой в девятый раз. Об этом сообщил его сын Эрик Трамп на странице в Twitter.

«Лара Трамп (жена Эрика Трампа, – ред.) и я счастливы сообщить о появлении на свет нашего сына, Эрика Люка Трампа, который родился в 8.50 сегодня утром (15.50 по Киеву. - Ред.)», - поделился радостным событием Эрик Трамп, сообщает УНИАН

До настоящего времени у Трампа было восемь внуков. Пятеро от сына Дональда Трампа-младшего и трое от дочери Иванки Трамп.

 
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