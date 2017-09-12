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По мнению помощника главы Государственной пограничной службы Украины Олега Слободяна, сил, направленных Россией на военные учения «Запад-2017», недостаточно для вторжения в Украину. Об этом он заявил в эфире телеканала Прямой.

«Я не думаю, что Путин готовится открыть новый фронт. Даже для того, чтобы открыть новый фронт, тех сил, которые они накапливают в Беларуси, - их будет недостаточно для наступательных действий. Если мы говорим об Украине. Хотя мы не должны забывать и о странах Прибалтики», - сказал он, комментируя мнение экспертов о том, что Запад-2017 может носить наступательный характер, сообщает LIGA.net

Он отметил, что недооценивать Российскую Федерацию в любом случае нельзя, «это было бы очень большой ошибкой».

Слободян рассказал, что сейчас наблюдается усиление контроля в пунктах пропуска в Беларуси, а также существенная активизация российских спецслужб на территории Беларуси.

«То есть, есть некоторые моменты, указывающее на то, что бдительность не следует терять. И меры по отрабатыванию возможных сценариев противодействия мы отрабатываем не только самостоятельно», - добавил он, уточнив, что ГПСУ координирует действия и с ВСУ, и с Нацгвардией.

Напомним, на 14-20 сентября запланированы российско-белорусские стратегические учения «Запад-2017».

Президент Беларуси Александр Лукашенко заверил, что территория Республики Беларусь никогда не будет использоваться для агрессивных действий против Украины.

Для наблюдения за учениями «Запад-2017» в Беларусь отбудут два украинских верификатора.

Министр обороны генерал армии Украины Степан Полторак заявил, что Генеральный штаб Вооруженных сил Украины предусмотрел меры в случае угрозы вторжения войск Российской Федерации в ходе учений «Запад 2017».
ForUm

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