также в разделеПолитика
Порошенко: Мир заставит РФ принять украинский сценарий размещения миротворцев на Донбассе 24
Рабинович в ходе бессрочной акции под НБУ призвал начать очищение власти Украины с Нацбанка 37
Саакашвили обжалует лишение его украинского гражданства 14
Саакашвили собирается в тур по Украине 31
Саакашвили подписал админпротокол о незаконном пересечении границы 97
Саакашвили отказался подписывать протокол об админнарушении 121
Гройсман поручил МИД и МОН разъяснить послам положения закона об образовании 41
Саакашвили: Мой паспорт у Порошенко 114
ЕСПЧ рассмотрит жалобу на задержание Гриба спецслужбами РФ 46
ЕС не признает выборы «губернатора» Севастополя 42
Добродомов заявил, что не прорывался через границу с Саакашвили 71
Венгрия пожаловалась в ОБСЕ, ООН и ЕС на Украину 136
Тимошенко попала в базу данных «Миротворца» 1045
Чубаров собирает митинг в поддержку Чийгоза 41
В ЕП предложили отменить роуминг и создать инвестфонд для Украины 84
Вместе с Саакашвили незаконно пересекли границу 60 человек 113
Путин согласен на размещение миротворцев не только по линии разграничения в зоне АТО 185
За прорыв через границу Добродомов попал в базу «Миротворца» 64

Согласованный проект госбюджета будет представлен членам Кабинета Министров 15 сентября и передан в парламент. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает пресс-служба Кабмина.

«В прошлом году мы вовремя и честно подали бюджет и его отозвали. В этом году 15 сентября правительство одобрит проект бюджета на 2018 год и подаст его в парламент. Мы не будем отзывать проект бюджета. Хотим открытой и публичной дискуссии, хотим, чтобы бюджет был понятен, - сказал Гройсман. - Приоритеты (бюджета) представляем в пятницу на заседании правительства».

Он добавил, что в документе сохранены все приоритетные направления работы правительства, а также указано большинство проблемных вопросов, требующих решения. Речь идет о финансировании дорог, поддержке педагогов, решении вопросов здравоохранения, в том числе в секторе сельской медицины.

Напомним, в начале сентября Министерство финансов внесло в Кабинет Министров проект бюджета на 2018 год. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

14
Теги