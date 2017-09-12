Согласованный проект госбюджета будет представлен членам Кабинета Министров 15 сентября и передан в парламент. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает пресс-служба Кабмина.

«В прошлом году мы вовремя и честно подали бюджет и его отозвали. В этом году 15 сентября правительство одобрит проект бюджета на 2018 год и подаст его в парламент. Мы не будем отзывать проект бюджета. Хотим открытой и публичной дискуссии, хотим, чтобы бюджет был понятен, - сказал Гройсман. - Приоритеты (бюджета) представляем в пятницу на заседании правительства».

Он добавил, что в документе сохранены все приоритетные направления работы правительства, а также указано большинство проблемных вопросов, требующих решения. Речь идет о финансировании дорог, поддержке педагогов, решении вопросов здравоохранения, в том числе в секторе сельской медицины.

Напомним, в начале сентября Министерство финансов внесло в Кабинет Министров проект бюджета на 2018 год.