Европейский Союз не признает проведенные Россией 10 сентября выборы так называемого «губернатора Севастополя» в аннексированном Россией Крыму.

Об этом говорится в заявлении спикера Европейской службы внешних связей, передают Українські Новини.

«10 сентября в Российской Федерации прошли региональные и местные выборы. Губернаторские выборы также прошли в Севастополе. Европейский Союз не признал незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией и поэтому не признает проведение выборов на Крымском полуострове», - сказано в заявлении.

В сообщении подчеркивается, что Европейский Союз остается непоколебимым в своей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины.

Напомним, 6 сентября послы ЕС решили продлить на полгода и расширить пакет санкций против России за оккупацию Крыма.