Послы ЕС решили продлить на полгода и расширить пакет санкций против России за оккупацию Крыма. Об этом говорится в Facebook Президента Украины Петра Порошенко.

«Приветствую решение послов ЕС продлить на полгода и расширить пакет санкций против России за оккупацию Крыма. Бремя «Крымнаша» должно стать невыносимо тяжелым до полного восстановления суверенитета Украины над полуостровом», - заявил Глава государства.

Напомним, в начале августа Евросоюз расширил санкционный список против России из-за скандала вокруг поставок турбин Siemens в оккупированный Крым.