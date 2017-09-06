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Послы ЕС решили продлить на полгода и расширить пакет санкций против России за оккупацию Крыма. Об этом говорится в Facebook Президента Украины Петра Порошенко.

«Приветствую решение послов ЕС продлить на полгода и расширить пакет санкций против России за оккупацию Крыма. Бремя «Крымнаша» должно стать невыносимо тяжелым до полного восстановления суверенитета Украины над полуостровом», - заявил Глава государства.

Напомним, в начале августа Евросоюз расширил санкционный список против России из-за скандала вокруг поставок турбин Siemens в оккупированный Крым. 
ForUm

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