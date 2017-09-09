Михаила Саакашвили после пересечения украинской границы должен сдать анализы на содержание наркотиков. Об этом сообщил источник близкий к одному из советников министра внутренних дел Украины, пишет Golos.Ua.

Согласно информации, предоставленной источником, в одном из районных отделений полиции города Киева находится заявление от гражданина Украины который предоставил факты подтверждающие системное употребление Саакашвили наркотиков.

«Вероятнее всего у Михаила Саакашвили возьмут кровь и волосы для проверки на содержание в них наркотиков. В случае употребления Михаилом Саакашвили в течение последних 90-та дней кокаина его волосы дадут позитивный результат», - отметил источник.

При этом, по его данным, подтверждение наличия наркотиков в крови не достаточный аргумент для запрета на въезд для Михаила Саакашвили.

«При наличии у него всех необходимых документов, он вероятнее всего сможет попасть в страну, где должен будет в суде доказать отсутсвие необходимости в его принудительном лечении от наркотической зависимости», - отметил источник.

Ранее грузинские и украинские СМИ неоднократно сообщали о хронической наркотической зависимости у Михаила Саакашвили. В рамках материалов уголовных деле переданных грузинской стороной Украине присутствуют показания людей занимавшихся системными поставки кокаина для Саакашвили.

