Полиция задержала вандала, который разрисовал отремонтированный подземный переход на Воздухофлотском проспекте в Киеве. Об этом сообщил советник мэра Киева по вопросам благоустройства Дмитрий Белоцерковец.

«Правоохранительные органы вчера задержали вандала, и он признался в содеянном», - написал он в Facebook.

Как сообщал ForUm, в начале сентября неизвестные облили черной краской стены и потолок подземного перехода у здания Минобороны Украины на Воздухофлотском проспекте в Киеве. Мэр обещал полицейским премию за поимку вандалов.