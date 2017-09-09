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Полиция задержала вандала, который разрисовал отремонтированный подземный переход на Воздухофлотском проспекте в Киеве. Об этом сообщил советник мэра Киева по вопросам благоустройства Дмитрий Белоцерковец.

«Правоохранительные органы вчера задержали вандала, и он признался в содеянном», - написал он в  Facebook.

Как сообщал ForUm, в начале сентября неизвестные облили черной краской стены и потолок подземного перехода у здания Минобороны Украины на Воздухофлотском проспекте в Киеве. Мэр обещал полицейским премию за поимку вандалов.
ForUm

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