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По данным Государственной службы статистики Украины, в августе по сравнению с июлем, зафиксирована дефиляция на 0,1%, сообщили ForUm’у в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

С начала года уровень инфляции составляет 8,1%.

Как утверждают данные Госстата, колебания цен имеют пока сезонный характер. К примеру, в августе подорожали яйца - на 18% - после многомесячного снижения стоимости этого продукта.

Зато на 21,5% снизились цены на овощи нового урожая, в то время, как в начале лета цены на эту группу продуктов питания росли на фоне снижения их запасов.

В целом продукты питания подешевели на 0,6%. Ценовые колебания зафиксированы на сегменте молока, мяса, хлеба и хлебобулочных изделий.

Как ранее сообщал ForUm, в июле 2017 года потребительская инфляция замедлилась в месячном измерении (0,2% по сравнению с 1,6% в июне). 
ForUm

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