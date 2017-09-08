Старший сын президента США Дональда Трампа заявил в Сенате, что встречался с российской адвокатом Натальей Весельницкой, поскольку она якобы имела компромат на кандидата в президенты от демократической партии Хиллари Клинтон.

Об этом пишет Reuters.

Трамп-младший во время встречи за закрытыми дверями в Юридическом комитете Сената заявил, что хотел получить от Весельницкой информацию о Клинтон, поскольку для него важно было узнать «пригодна» ли она для должности президента, передает Украинская правда.

«Поскольку они имели информацию о пригодности, характере или квалификации кандидата в президенты, я считал, что хотел бы ее услышать», - сказал он в заявлении, которое получило агентство.

При этом Трамп повторил, что встреча с российской адвокатом и другими участниками в Трамп-Тауэр в Нью-Йорке не принесла ни одной важной информации.

Ранее издание New York Times написало, что 9 июня 2016 сын Трампа, зять президента США Джаред Кушнер и на тот момент председатель избирательного штаба Пол Манафорт встретились в «Трамп-тауэр» с россиянкой Натальей Весельницкой, которая связана с Кремлем.

По данным издания, на встрече Весельницька пообещала предоставить компрометирующую информацию на Хиллари Клинтон.

Трамп младший заявил, что на встрече она говорила об отмене закона Магнитского и не предоставила никакой информации о Клинтон.

Впоследствии стало известно, что на встрече присутствовал еще один россиянин Ике Кавеладзе – вице-президент российской компании, специализирующейся на строительстве и эксплуатации торговой и выставочной недвижимости Crocus Group.

Напомним, Дональд Джон «Дон» Трамп-младший – американский бизнесмен. Первый сын президента США Дональда Трампа и чешской модели Иваны Трамп. Сейчас Трамп-младший работает вместе со своей сестрой Иванкой и братом Эриком на должности исполнительного вице-президента в компании Трампа.