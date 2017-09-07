Президент Петр Порошенко пообещал «не выжимать» из Верховной Рада земельную реформу, но призвал народных депутатов принять законы, которые бы сняли опасения людей относительно продажи сельскохозяйственной земли.

Об этом он заявил, выступая с ежегодным посланием Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины, сообщает Укринформ.

«Я не собираюсь выжимать из Верховной Рады земельную реформу. Но прошу принять - хотя бы устно, в уме и в сердце, - политическое решение в ее пользу, принять такие законы, которые снимут все фобии, существующие на эту тему в обществе и среди народных депутатов, которые учтут все предостережения и продумают все предупредительные меры, которые назовут четкую дату старта, даже пусть это будет и не сегодня», - сказал глава государства.

По его словам, общественное мнение украинцев о земельной реформе сегодня сформировали популисты.

Порошенко также заметил, что земельный рынок и приватизация – два самых надежных способа быстро привлечь в Украину достойный объем инвестиций.

напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман недавно заявлял, что в Кабмине продолжается подготовка законопроекта об обороте земель. По его словам, предложенная правительством модель оборота земель будет в интересах украинских граждан. Гройсман, в частности, подчеркнул, что правительство будет предлагать не продавать землю иностранцам, запретить продажу земель крупным холдингам.